Chiara Ferragni, altro che aspetto dimesso: la tuta grigio topo costa 600 euro

Ferragni, altro che aria dimessa e abbigliamento sciatto: è una jumpsuit da 600 euro

Il video delle scuse di Chiara Ferragni sul "pandoro gate" è senza dubbio il più visto degli ultimi tempi e di conseguenza tutti i dettagli sono diventati oggetto di attenzioni spasmosdiche che in certi casi sconfina nell'emulazione morbosa. Sono stati oggetto di grande polarizzazione nel dibattito pubblico l'espressione sconfitta e pentita dell'influencer, che unita ad un trucco appena accennato e un abbigliamento oversize di colore grigio contribuivano a spegnere molto l'immagine scintillante dell'imprenditrice 36enne.

La maglia-camicione (non meglio identificata) ha pompato molto il chiacchiericcio generale tanto da generare, come nella miglior tradizione dell'influecing marketing, una scia compulsiva di ordini per accapparrarsi lo stesso outfit, (finto)dimesso è il caso di dire. Sì perchè ora è venuta fuori come si tratti di una tuta in lana e angora, con due tasche sul petto che in realtà è una jumpsuit che - scrive Vanity Fair - già dallo smartphone urla quiet luxury da ogni fibra.

L'oggetto moda in questione, infatti, costa 600 € ed è del brand Laneus. Non proprio per tutte le tasche e non certo da associare all'aggettivo «dismesso». L'effetto di Chiara sulla moda, nel bene e nel male, ha fatto sì che andasse sold out sul sito del marchio. In primis naturalmente in grigio - prosegue Vanity Fair - colore associato in genere al dispiacere, indossato strategicamente (?) dalla nostra nel video di scuse relativo al caso pandoro Balocco.