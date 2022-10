Mondadori vende Grazia e Icon a Reworld per 8,5 milioni

Mondadori cede a Reworld Grazia e Icon per 8,5 mln

Mondadori pronta a cedere Grazia e Icon alla francese Reworld Media per 8,5 milioni. È quanto si apprende da una nota diramata dal gruppo in cui – tra i tecnicismi tipici di queste operazioni – si certifica che Segrate ha deciso di sacrificare un altro pezzo pregiato della cassaforte di famiglia. Ufficialmente per essere “coerente con il percorso strategico del Gruppo Mondadori, finalizzato a una crescente focalizzazione sul core business dei libri e sui brand a maggior potenziale di sfruttamento multimediale”. Il perimetro oggetto dell’opzione include le attività editoriali cartacee e digitali delle due testate nonché il relativo network internazionale presente complessivamente in oltre 20 Paesi con pubblicazioni in licenza. Nell’esercizio 2021 le attività menzionate hanno registrato ricavi per circa 18 milioni di euro.

Ma è chiaro che si tratta dell’ennesimo passaggio dolorosissimo per un mondo dei periodici che non riesce più a trovare ossigeno. Secondo i termini di esercizio dell’opzione il corrispettivo relativo al perimetro in oggetto è pari a 8,5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro in forma di earn-out condizionato al conseguimento di determinati risultati economici nel 2023 da parte delle attività cedute. Tale corrispettivo è stato definito sulla base di un Enterprise Value pari a 11 milioni di euro (incluso earn-out), al netto della differenza tra il capitale circolante netto medio degli ultimi 12 mesi e il capitale circolante netto alla data del closing. Reworld ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi in aumento del 6% a 241,5 milioni, con l’Ebitda al 13%.