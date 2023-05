Generazione Z, rivelazione di Monica Leofreddi: "Ho detto no a Richard Gere"

Monica Leofreddi a Generazione Z: "Ho detto no a Richard Gere"

Inedita e clamorosa rivelazione di Monica Leofreddi, regina del piccolo schermo, a Monica Setta nella 15esima puntata di Generazione Z in onda questa sera, dopo la mezzanotte, su Rai 2. "Anni fa ho fatto una intervista per la Rai a Richard Gere e lui fu molto simpatico con me", racconta la storica conduttrice.

Ma ecco che un certo punto "lui mi fece capire che avrebbe avuto piacere di prendere un aperitivo con me. Io però ero fidanzatissima e non ci pensai neanche un secondo ad accettare". Monica, sposata con il dentista Gianluca Delli Ficorelli e mamma di Riccardo e Beatrice non ha alcun rimpianto. Tornasse indietro, dice, si comporterebbe esattamente nello stesso modo. Richard Gere, sei avvisato!