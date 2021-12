Monica Setta torna su Isoradio con "il Sorpasso" tutti i giorni dal 10 gennaio

Monica Setta su Isoradio con il Sorpasso tutti i giorni dalle 20 alle 21

Dopo il successo di due stagioni del programma al femminile Parla con lei dedicato alle donne che hanno fatto la differenza nella pandemia, Monica Setta torna su isoradio dal 10 gennaio con un programma quotidiano dedicato al commento dei fatti del giorno dalle 20 alle 21.

La giornalista, conduttrice di Uno mattina in famiglia tutti i week end su Rai 1, condurrà su Isoradio in diretta dagli studi di Saxa Rubra accogliendo le storie degli italiani che all'ora di cena sono in viaggio sulle strade d'Italia.

Continua così, con un costante arricchimento di contenuti, la direzione di successo di Angela Mariella che, da quando è stata nominata, ha prodotto una serie di "titoli" di successo tra cui, appunto, il format al femminile di Monica setta che ha contribuito a ritoccare al rialzo gli ascolti della radio nel week end .