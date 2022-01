Monterossi, Amazon si tinge di giallo con la nuova serie crime su Prime Video

Monterossi, dove vedere la nuova serie tv "crime" targata Amazon Prime Video

Amazon si tinge di giallo con “Monterossi”. Gli amanti del genere “crime” saranno felici di trovare nel catalogo del servizio streaming di Amazon l’adattamento dei romanzi di Alessandro Robecchi, editi da Sellerio, e interpretata da un magistrale Fabrizio Bentivoglio. Gli episodi escono in streaming su Amazon Prime Video quest’oggi, lunedì 17 gennaio.

Monterossi, la trama della nuova serie targata Amazon Prime Video

La storia ruota attorno a Carlo Monterossi, autore televisivo di successo, che sperava di fare una televisione più vicina agli ultimi elementi della società e, invece, è diventato la colonna di uno show cinico, urlato, e all'insegna della pornografia dei sentimenti. Un giorno, un uomo mascherato e armato si presenta alla porta di casa sua e il protagonista Monterossi evita la morte per puro colpo di fortuna. Scosso e spinto da insaziabile sete di verità, decide di inventarsi detective e scoprire cosa sta succedendo e chi fosse quell’uomo arrivato per ucciderlo. La polizia gradisce e non gradisce lo sforzo, ma da questo momento in avanti i casi di cronaca diventeranno per Monterossi occasione di indagine.

Monterossi, la nuova serie tv su Prime Video: il cast

Per quanto riguarda il cast, Carlo Monterossi è interpretato da Fabrizio Bentivoglio, prezzemolino dei film di Gabriele Salvatores e visto anche in “Un eroe borghese” e “Il capitale umano”. I collaboratori che Monterossi coinvolge nelle proprie indagini portano i volti di Martina Sammarco (State a casa) e Luca Nucera (Lovers); il grande amore del protagonista è interpretato da Donatella Finocchiaro (Il regista di matrimoni), mentre il sovrintendente delle forze dell'ordine che affianca Monterossi nelle indagini è Diego Ribon (Il silenzio dell'acqua). Infine, la conduttrice dello show televisivo scritto da Monterossi è Carla Signoris (Tutti pazzi per amore).

La prima stagione della serie Tv Amazon Prime Video “Monterossi” porta su piccolo schermo due romanzi di Alessandro Robecchi: “Questa non è una canzone d'amore” e “Di rabbia e di vento”. A scriverne la sceneggiatura è stato lo stesso Robecchi insieme a Davide Lantieri e Roan Johnson, che è anche regista.