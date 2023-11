Morgan a rischio eliminazione. La frase su "Fedez depresso", X Factor in tilt

X Factor, ore caldissime: si decide il futuro in giuria di Morgan. Ecco che cosa è successo

Morgan rischia di essere cacciato da X Factor, la notizia ormai circola da giorni con insistenza e Sky deve prendere una decisione finale. Ai vertici del programma non sono piaciute molte cose della puntata di giovedì scorso, ma in particolare - si legge su Il Corriere della Sera - non sono stati affatto graditi i commenti sul collega di giuria. "Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per farlo?", questa la frase pronunciata da Morgan che rischia di costargli il posto tra i giudici. Fedez in questo periodo si sta spendendo in prima persona per aiutare a combattere i disagi mentali e ha più volte sottolineato quanto sia doloroso vivere la depressione. A peggiorare la situazione di Morgan, terminata la diretta, è apparso un video sui social dove lo si vede discutere. animatamente con Ambra con tanto di "vaffa" finale.

Come si può capire - prosegue Il Corriere - giovedì sera la musica non ha avuto molto da dire. Che Morgan sia eccentrico e polemico è cosa nota (e viene chiamato evidentemente anche per questo), ma forse la misura è colma. I telespettatori di "X Factor" sembrano non gradire più questo clima di continua tensione e gli artisti in gara paiono soffrire l’idea di esibirsi in un clima da arena. In tutto ciò va detto che Morgan sui social, il giorno seguente, ha chiesto scusa a Fedez ricordando che lui stesso ha sofferto di depressione e che suo padre si è ucciso a causa della depressione a soli 48 anni. Successivamente ha scritto invece un post laconico, di chi si sente accerchiato. "Vedo connessione tra le iene che attaccano il leone in branco e i comportamenti umani che sono messi in scena e diffusi nei programmi televisivi, dove la furia dei più viene scagliata contro un solo individuo per via della sua virtuosità".