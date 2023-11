Elezioni, Sardegna a FdI. Alla Lega la Basilicata con Pepe. Esclusivo

Trentino, meloniani furiosi con il Carroccio. Sarà "vendetta"

Il Centrodestra di governo è alle prese con il terremoto Trentino, dove Fratelli d'Italia è rimasto fuori dalla giunta dopo che il presidente ri-eletto Maurizio Fugatti non ha dato al partito della premier Giorgia Meloni la vice-presidenza della Provincia Autonoma. In casa FdI la rabbia è tanta. Racconta una fonte meloniana ad Affaritaliani.it: "L'accordo prima del voto era il ticket con Francesca Gerosa vice-presidente, che noi avremmo voluto candidare lei al posto di Fugatti. Poi abbiamo accettato fidandoci della Lega. E invece poi ci hanno fregato". Da FdI assicurano che "non cadrà il governo per il Trentino", ma certamente la tensione salirà e Meloni troverà il modo di vendicarsi contro il Carroccio.

L'altro colpo di scena è lo stop di FdI a Christian Solinas in Sardegna. A questo punto la Lega scaricherà il presidente uscente, che fa parte del Partito Sardo d'Azione alleato del Carroccio, e in Sardegna verrà candidato dal Centrodestra un esponente di Fratelli d'Italia. In cambio però la Lega - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare - chiede la presidenza della Basilicata, dove le elezioni regionali, come in Sardegna, saranno all'inizio del prossimo anno. Salvini punta sull'ex senatore Pasquale Pepe, attuale collaboratore di Salvini a Palazzo Chigi, quindi nelle vesti di vicepremier. Motivo per cui venerdì scorso il segretario della Lega ha mandato a Potenza il ministro Roberto Calderoli e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, proprio per preparare la candidatura di Pepe.