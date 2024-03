Muschio Selvaggio: Selvaggia Lucarelli, 'Luis Sal torna con podcast'

Luis Sal sembra pronto a fare il suo ritorno nel mondo dei podcast. L'indiscrezione sul futuro dello youtuber bolognese è stata data da Selvaggia Lucarelli attraverso il suo profilo Instagram.

“Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast”, ha fatto sapere la Lucarelli, svelando che l’ex socio di Fedez sarebbe pronto a tornare in video e che "quel podcast potrebbe anche essere proprio Muschio Selvaggio".

Un anno fa, il sodalizio tra Luis Sal e Fedez giungeva al termine ed è della settimana la scorsa l'annuncio del rapper di lasciare il podcast in attesa che il contenzioso giuridico con l’ex socio si risolva.

E oggi arriva l'indiscrezione su Luis Sal pronto a tornare sulla scena dopo mesi di silenzio. Se così fosse, Sal non avrebbe accettato la proposta fatta da Fedez di rilevare la sua quota anche ad un prezzo di mercato superiore. Intanto, in queste ore è andato in onda il penultimo episodio registrato da Fedez e Mr Marra, dedicata al caso del serial killer Zodiac.