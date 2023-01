Musica, Mastercard collabora con Polygon per Web3 Artist Accelerator

La nuova frontiera per i musicisti emergenti è nel programma nato dalla collab tra Mastercard e Polygon

L'arte digitale è sempre più in fermento, ora tocca alla musica. Così è nato il programma Mastercard Artist Accelerator, della compagnia di soluzioni di pagamento digitali destinato ai musicisti emergenti. La mission è quella di aiutare gli artisti a ritagliarsi la scena sul Web3, la terza dimensione della rete in cui Mastercard è certa di trovare le condizioni per inaugurare un nuovo modo di creare e commercializzare contenuti musicali.



Questo progetto è nato grazie alla sinergia con la piattaforma di blockchain Polygon, è stato presentato dal responsabile della comunicazione Raja Rajamannar, che al Ces di Las Vegas ha commentato: "Per gli artisti in erba, entrare nel mondo della musica può sembrare una sfida impossibile. Il Web3 può dare loro l’opportunità di creare la propria fan-base e guadagnarsi da vivere".

Che cosa è il programma Mastercard Artist Accelerator

Il programma Mastercard Artist Accelerator inizierà nella primavera del 2023, con una prima selezione di cinque artisti ai quali verranno forniti strumenti e mezzi per muovere i primi passi nell’industria musicale digitale. In Mastercard Artist Accelerator sarà inoltre presente una squadra di mentori che affiancherà i musicisti in quell’insieme operazioni su cui si basa il Web3, come coniare Nft, sapersi rappresentare in un mondo virtuale e stabilire la propria community.

La piattaforma sarà aperta anche gli utenti esterni, i quali potranno partecipare agli incontri con artisti e mentori tramite l’acquisto del Mastercard Music Pass, un non-fungible token creato in edizione limitata e spendibile sia nel metaverso che negli eventi reali organizzati dalla compagnia.