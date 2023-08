Musk consente gli spot elettorali Usa su X. Così strizza l'occhio a Trump

Musk e la partita per le presidenziali Usa. Ecco la novità sul suo social X

Elon Musk apre agli spot elettorali in vista delle elezioni negli Stati Uniti del 2024 sul suo social X (ex Twitter). La notizia ha del clamoroso perché questo tipo di contenuti era assolutamente vietato dal 2019. La mossa di Musk ha l'obiettivo di incentivare al voto negli Usa e potrebbe rivelarsi anche un assist a Donald Trump. Musk ha dato il via a un'altra piccola rivoluzione sulla sua piattaforma X. Lo scorso gennaio - riporta Sky Tg 24 - il milionario aveva già aperto ad "annunci basati sulla causa", come quelli che sensibilizzano sull'importanza di andare a votare. E ora è arrivata l’ulteriore svolta.