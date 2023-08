Meta: "Così la Cina diffondeva disinformazione sul web". Rimossi 7770 account

Meta denuncia la campagna di disinformazione del governo cinese. "Obiettivi: gettare fango sugli Usa e l'Occidente e confondere le acque sulle origini del Covid"

Meta lancia un allarme che riguarda la Cina, definendo l'operazione compiuta da Pechino "la più grande operazione di influenza segreta online al mondo". L’azienda di Mark Zuckerberg sostiene di aver identificato e rimosso oltre 7.700 account e 930 pagine solo su Facebook. Ecco a cosa mirava la campagna messa in campo da attori direttamente legati al governo cinese. Obiettivi principali: promuovere la reputazione di Pechino, gettare fango sugli Usa e l’Occidente e confondere le acque sulle origini della pandemia da Covid-19. Questa rete - riporta Open - avrebbe operato a lungo anche su decine di altre piattaforme: da YouTube a TikTok, da Twitter/X fino a Reddit e Pinterest. La campagna di disinformazione, ha spiegato Meta in un rapporto, sarebbe nata sulla scorta di una precedente condotta nel 2019 e nota come "Spamouflage" e sarebbe stata condotta da individui associati alle forze dell’ordine cinesi.

Gestito da operatori sparsi in tutto il Paese, il progetto alimentava commenti positivi sulle politiche di Pechino, in particolare nello Xinjang, dove è accusata di praticare un programma draconiano di "rieducazione" ai danni della minoranza degli uiguri. Venivano fatti circolare secondo la ricostruzione anche commenti negativi sugli Usa e altri governi occidentali, così come messaggi di disinformazione in diverse lingue sulle origini della pandemia da Covid-19.