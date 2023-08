BBC, tempi difficili per la mitica rete fra scandali, concorrenza e politica

BBC, il momento no della storica rete televisiva inglese

"Scandali, diminuzione del canone, nuove piattaforme alternative, dissidi con parte del Governo, difficoltà a modernizzarsi" sembrerebbe stessimo parlando della nostra Rai mentre si sta evidenziando il momento critico della mitica BBC inglese. La BBC, orgoglio e simbolo dell’Inghilterra, infatti sta lottando per rimanere punto di riferimento per gli inglesi nell’universo media. Nuovi stili di consumo della televisione, proliferare di piattaforme alternative, critiche di una parte del Governo, competitor potenti come l’impero di Rupert Murdoch e scandali interni sono alla base di questo momento complicato. Le tre colonne alla base delle rete: sicurezza, solidità e rigore paiono oscillare pericolosamente e i cittadini, costretti a pagare l’odiato canone, cominciano a non perdonarle nulla.