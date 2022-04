Rai, uragano Meloni. Torna nel cda (Rossi) e avanza perfino nel Tg1

Tensione tra l'ad Fuortes e la presidente Soldi



Di Sempione Mazzini

La voce della coscienza in casa Rai



L'insolito asse creatosi in Vigilanza Rai, dove il partito di Giorgia Meloni si è "alleato" con i Cinquestelle per dire no alla proposta di tagliare i cachet degli ospiti nelle trasmissioni di viale Mazzini, dà il senso delle improbabili strategie in corso in vista delle prossime elezioni. Se le trasmissioni Rai sono guardate a vista da Fratelli d'Italia, dall'altra parte sono giornalisti e dirigenti Rai a seguire minuto dopo minuto le evoluzioni sondaggistiche di Giorgia Meloni: se fosse lei il futuro premier, meglio strizzare l'occhio anche senza esagerare.

Persino il Tg1 di Monica Maggioni sta lasciando spazio alla videdirezione in quota Meloni, mentre RaiDue è saldamente presidiata sia nella rete che nel Tg2. Al partito della Meloni guardano alcuni dirigenti delle strutture che, in queste ore, stanno valutando la costituzione di una sorta di associazione più conservatrice. Ma la voce più clamorosa riguarda il ritorno dell'escluso per eccellenza, l'ex Gianpaolo Rossi.

La tensione tra l'ad Fuortes, atteso mercoledì in Vigilanza, e la presidente Soldi potrebbe portare a una clamorosa dissoluzione anticipata del Cda. L'uscita di scena di Fuortes piace tra le righe anche al Pd, che non manca mai di rinfacciargli lo scarso utilizzo di quote rosa e la tolleranza su alcune trasmissioni "filorusse". E se fosse Fuortes a fare le valigie in anticipo, Fdi non accetterebbe più di essere esclusa dalla stanza dei bottoni di mamma Rai.

Leggi anche:

Vaccino Pfizer, Biontech choc: "Problemi precedentemente non rilevati"

FdI: "Alla Conferenza di Milano prepariamo il nuovo governo. Meloni premier.."

Guerra Ucraina, mistero sugli attacchi in Transnistria. Allarme rosso Moldavia

Italia aggrappata al gas russo di Putin. Il Copasir blocca il metano africano

"A noi" e saluti fascisti al funerale di Assunta Almirante

Treviglio, 70enne spara ai vicini. Perrino: "Vietare tutte le armi". VIDEO

Poste Italiane, per Brand Finance è fra i 25 marchi più forti al mondo

Hera, approvato bilancio 2021: utile netto a € 333,5 milioni (+10,2%)

Unindustria, si è svolta oggi l'Assemblea Generale 2022