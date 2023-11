Musk sui social ha proprio fatto flop. Twitter valeva 44mld, X non arriva a 20

Musk, l'operazione Twitter non ha dato gli esiti sperati. Ecco quanto vale adesso la sua X

Tra i tanti successi di Elon Musk a livello imprenditoriale c'é anche da registrare un affare che per il momento sta proprio andando male, l'acquisto del social Twitter che il magnate e fondatore di Tesla ha deciso di ribattezzare X. Il social network - si legge su L'Economia del Corriere - ha distribuito azioni ai dipendenti a un prezzo di 45 dollari, il che implica una valutazione di 19 miliardi per la piattaforma. E pensare che solo un anno fa Elon Musk aveva riconosciuto una valutazione di 44 miliardi all’ex Twitter, al termine di una rocambolesca scalata finanziaria.

L’aumento dei tassi d’interesse - prosegue L'Economia del Corriere - ha fatto esplodere il costo del debito utilizzato dall'imprenditore per conquistare Twitter. Gli introiti da pubblicità si sono poi dimezzati, a causa non solo della riduzione del 7% degli utenti quotidiani del social, ma anche delle controverse posizioni politiche del fondatore di Tesla. A ben vedere, nel lungo termine le difficoltà finanziarie dell’ex Twitter potrebbero diventare un problema anche per Musk. Circa metà del debito contratto per l’acquisto di X è infatti garantito da azioni di Tesla: ciò significa che, in caso di mancato rimborso dei prestiti, le banche potrebbero diventare soci del costruttore elettrico, escutendo la garanzia. Musk però in altri business continua a macinare successi. La sua SpaceX ha raggiunto una valutazione di 150 miliardi di dollari.