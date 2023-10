Ragazza scopre che l'orario di lavoro è di 8h e piange: "Non ho più una vita"

Ragazza scopre che il suo orario di lavoro è di 8 ore e scoppia a piangere: "Non ho più una vita". Bufera social

Ha scatenato commenti duri sui social il video della tiktoker Brielle Asero. Nella clip, di poco più di un minuto, la ventunenne racconta in lacrime il suo recente approccio al mondo del lavoro. La giovane spiega di aver scoperto nel suo primo giorno in ufficio (per cui si è trasferita in New Jersey, facendo la pendolare verso Manhattan) che il suo turno sarebbe durato dalle 9 alle 17.

Un orario che, a suo dire, non le consentirebbe di avere una vita: "Non ho tempo per fare nulla, non ho l’energia per fare sport, sono stressata» racconta la ragazza in un pianto a dirotto. A complicarle la vita c’è poi il tragitto casa-lavoro di due ore al giorno: «Mi ci vuole un’eternità per arrivare" si sfoga ancora Brielle.

Parole che hanno ben presto attratto la curiosità del mondo social regalando al video della ragazza oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni.Asero, 21 anni, una laurea in marketing all’Università della Carolina del Sud nel maggio 2023, ha raccontato a Rolling Stone di essere rimasta sorpresa di quello che le sue parole hanno scatenato. Diverse infatti sono state le reazioni degli utenti, con un vero e proprio dibattito social che ha visto da un lato schierarsi chi ha compreso il disagio e le preoccupazioni di Brielle e, dall’altro, chi l’ha tacciata di pigrizia e scarso senso del dovere.