Myrta Merlino: il medico punta il dito contro Arcuri, lei ignora e passa oltre

Momento di imbarazzo nel salotto televisivo della giornalista Myrta Merlino, quando un medico di base in collegamento parla di tamponi e fa presente che però non hanno dispositivi di protezione individuale. “L'Ats mi ha detto che li attende ancora dal commissario straordinario all'emergenza", specifica, ma la conduttrice non coglie la denuncia e passa a parlare d’altro. Dagospia, che riporta la notizia, tiene a precisare che sicuramente l’accaduto non ha nulla a che vedere col fatto che il commissario Domenico Arcuri è l’ex compagno della Merlino.