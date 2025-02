Myrta Merlino-Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, che boom social. Non solo ascolti tv. Mentana cresce, Floris cala - Trend

Il Tg1 di Gian Marco Chiocci si conferma leader nel ranking social, ma Report di Sigfrido Ranucci vola alto sulle interazioni. Da Mattino Cinque a Piazzapulita e... La classifica dei programmi di informazione

Tg1 resta leader dei programmi d'informazione

Nessuno batte il Tg1. Se negli ascolti il primato dell'edizione delle 13 e quelle delle 20 in fascia di access è indiscutibile (davanti al Tg5), il telegiornale di Gian Marco Chiocci domina sempre anche sul fronte social stando al ranking elaborato per Primaonline da Sensemakers.

L'inizio del 2025 conferma i trend passati, con il primo posto sia sul fronte delle videoviews a quota 48 milioni (pur in calo rispetto al picco di dicembre a 68,4 milioni) che nelle interazioni con 1,7 mln (2 mln un mese fa). Una leadership senza discussione. Conferma della forza del Tg1 su TikTok: il video dell’inseguimento che ha portato alla morte del giovane Ramy è il più visto (con 1,1 milioni di interazioni).

Myrta Merlino-Pomeriggio 5 esplode sui video e sale l'engagement

Ma alle spalle del Tg1 c'è una conferma molto interessante: Pomeriggio 5 di Myrta Merlino tiene il secondo posto sul fronte video addirittura con un'accelerazione fortissima: 34,2 milioni rispetto ai 14 delle classifiche precedenti. Bene anche sul fronte interazioni con un quarto posto assoluto, pure qui con forte crescita a quota 852mila (erano 301). "Interessante notare come tanto per interazioni quanto per video views la piattaforma dominante sia TikTok", rileva Primaonline.it. Se sul fronte ascolti tv, nella fascia il dominio di Alberto Matano con La Vita in diretta su Rai1 non è in discussione, per Pomeriggio 5 queste tendenze social, confermano la qualità del programma ad ampio respiro, anche al di fuori del piccolo schermo classico.

Fuori dal Coro, gennaio 2025 super Mario Giordano e il programma di Rete 4 nel ranking social

Trend importante per Fuori dal Coro. Il programma di Mario Giordano sale su entrambi i podi, con doppia 'medaglia di bronzo': raddoppia le videowies a 17,3 milioni di videowies (da 8,4) e cresce sulle interazioni a 883 k (da 501).

Report di Ranucci in scia al Tg1 sulle interazioni

Bene Report nel suo rapporto con il mondo social (che ha una leadership su Fb, Instagram e X): il programma di Sigfrido Ranucci è secondo assoluto alle spalle del Tg1 e in scia con 1,6 milioni (stabile su dicembre), mentre accusa un calo sul fronte video, passando dalla posizione numero due alle cinque con 12,2 milioni (rispetto ai 16,4 del mese passato). "Il Tg1, infatti, raggiunge i suoi followers con una media di 33 post al giorno, mentre ‘Report’ ne pubblica poco più di 20. Questi ultimi, però, garantiscono mediamente 2.400 interazioni ciascuno, a fronte delle 1.600 raccolte in media dai contenuti del notiziario", l'analisi di Primaonline.it.

Tg La7 di Mentana, numeri in crescita e conferma la top-5 del ranking social

Dicembre di crescita per il Tgla7 di Enrico Mentana sul piano numerico: 16,7 milioni di videowies (da 10) confermando il quarto posto nella classifica e 643 mila interactions (da 404mila) tenendosi in top-5 (quinto, era quarto).

Mattino 5 sale, DiMartedì di Floris scende nei social a gennaio 2025

Sul fronte video cresce Mattino 5 - presentato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi - che sale sino al sesto posto assoluto con 8,3 milioni (da 4,8 che valevano il nono posto a dicembre), mentre cala DiMartedì. Il programma di Giovanni Floris, dominatore nella fascia degli ascolti tv tra i talk, passa dall'ottavo al decimo sulle videowies a gennaio con 3,6 milioni (da 5,7 mln).

Fronte Dritto e Rovescio: per il talk di Paolo Del Debbio sempre settimo posto nelle videowies ma con un leggero calo (6 milioni contro 7,4 di dicembre) e arretramento dal quinto all'ottavo posto nell'engagement (331 k da rispetto a 403 del mese precedente).

La7 non mette programmi sul podio, ma si consola confermandone 6 nelle top-15

Fonte video: TgLa7 (4°), L'Aria che tira (9° con 4,1 milioni), Dimartedì (10°), Tagadà (11° con 3,6 mln), Propaganda Live di Diego Biachi (14° con 2,3 mln), Otto e mezzo di Lilli Gruber (15° con 2,2 mln)

Fronte interazioni: Tgla7 (5°), Propaganda Live (6° con 586mila), DiMartedì (9° con 304k), In Altre Parole di Massimo Gramellini (10° con 277k), Otto e Mezzo (12° con 236k), Piazzapulita di Corrado Formigli (15° con 212k)

Anche Mediaset mette sei programmi in classifica, mentre la Rai ne piazza 3 (Tg1, Report, Tg3).

