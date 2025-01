Myrta Merlino-Pomeriggio 5 superano gli ascolti tv col boom social-video: battuti Mentana-Report / Trend

Tg1 vince la classifica dei programmi d'informazione

Il Tg1 di Gian Marco Chiocci vince sui social nella classifica dei programmi di informazione a dicembre 2024 - stilata per Primaonline da Sensemakers - sia nel ranking per interazioni (2 milioni in forte crescita sul mese precedente a quota 700mila con TikTok che da solo ne fa 1,5 mln contro i 300mila di novembre) che sul fronte delle video views (68,4 milioni).

Myrta Merlino-Pomeriggio 5 boom video views, secondo posto davanti al TG La7

Un allungo sui concorrenti di sempre come il TgLa7 di Enrico Mentana (terzo nei video con 10 mln e quarto sulle interazioni a 404 k) e ‘Report’, a cura di Sigfrido Ranucci (settimo per video a 7,3 mln e secondo nelle interazioni a 1,2 mln).

Spicca nei trend l'accelerazione di Myrta Merlino e ‘Pomeriggio 5’. Se negli ascolti tv, Alberto Matano con la Vita in diretta su Rai1 sono i padroni della fascia, sul fronte social arriva l'affermazione del programma Mediaset che si prende il secondo posto per videoviews (a quota 14 milioni), vincendo la sfida dell'informazione di qualità. Top-10 tra l'altro anche nelle interazioni per il programma di Myrta Merlino: settimo posto con 301 k.

Quarto Grado, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio: Mediaset super sui social

Nella top-5 dei video da segnalare il boom di Mediaset che piazza 3 programmi: oltre a Pomeriggio 5, anche Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi con 8,4 mln (e nono posto per interazioni a 276 k) e Fuori dal Coro di Mario Giordano (anch'esso a 8,4), appena davanti a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio (sesto e supera sul filo di lana Report di Ranucci: 7,4 vs 7,3). DiMartedì by Giovanni Floris oltre a dominare negli ascolti tv della prima serata, conquista l'ottavo posto dei video (5,7 mln), precedendo Mattino 5 di Francesco Vecchi Federica Panicucci (4,8 mln). Chiude la top-10 il Tg3 (a 2,7 mln).