Nasce Italpress €conomy, il nuovo magazine televisivo che spiega la finanza

Nasce Italpress Economy, il magazine televisivo dove la finanza è alla portata di tutti

Claudio Brachino trasforma l’economia e la finanza in un format a portata di tutti. Nasce Italpress €conomy, il nuovo magazine televisivo dell’agenzia di stampa Italpress. Alla conduzione, appunto, il giornalista Claudio Brachino che, con un linguaggio privo di tecnicismi elitari e comprensibile a tuttis, ogni settimana, affronterà i temi più rilevanti del momento e intervisterà i big dell’economia. Al suo fianco, nel ruolo di opinionista, ci sarà il giornalista Giuliano Zoppis.

Con “€conomy” il bouquet multimediale dell’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino si arricchisce dunque di un nuovo format televisivo, che va ad affiancare ben 13 telegiornali settimanali di settore e tre tg quotidiani, oltre a rubriche come Primo Piano, anche questa condotta da Claudio Brachino, oppure come La Salute Vien Mangiando, di Rosanna Lambertucci, o Sorsi di benessere, condotto da Angelica Amodei.

“Ogni settimana racconteremo le notizie economiche con grande chiarezza e grande semplicità. L’economia è diventata molto importante per la nostra vita, affronteremo temi che ci riguardano nella quotidianità, temi che spesso non sappiamo decodificare. Per questo nasce Italpress €conomy, una nuova sfida che affrontiamo con grande passione”, afferma Brachino.

“Italpress €conomy”, commenta invece Gaspare Borsellino, “è solo un nuovo punto di partenza di una sfida, quella multimediale, che abbiamo intrapreso da qualche anno e che oggi ci vede protagonisti, con una vasta produzione quotidiana di videonotizie, tg, podcast e format televisivi. Una sfida che stiamo affrontando con un entusiasmo crescente”. Italpress €conomy è on air e online ogni venerdì una nuova puntata su Italpress.com e sui siti e le tv di tutta Italia partner dell’agenzia di stampa.