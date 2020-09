Nasce SmemoApp, il diario digitale di Smemoranda

Smemoranda lancia SmemoApp, il primo diario scolastico digitale progettato insieme alla Generazione Z. Da usare dentro e fuori dalla scuola: un vero aiuto per studio e orientamento, ricco di contenuti, funzionalità, servizi, giochi, premi e iniziative per salvare il pianeta.

Utilizzabile anche off-line, condivisibile con tutti, vedrà i ragazzi protagonisti in prima linea della sezione news attraverso attività di instant journalism. Ogni 100 download di SmemoApp, inoltre, verrà piantato un albero con Treedom.

Il Brand Ambassador è Luciano Spinelli, creator da milioni di visualizzazioni social su Tik Tok, IG e You Tube. Tanti i partner che hanno già aderito: Fridays For Future Italy, MTV.it, Feltrinelli, Emergency...

Proprio come nel lontano 1979 è stato reinventato il diario di carta con un progetto rivoluzionario, divenuto un cult per generazioni di giovani, oggi prende vita il diario scolastico digitale, capace di interagire con le ragazze e i ragazzi di oggi sia nella scuola che nei loro molteplici momenti di vita quotidiana.

Cos’è SmemoApp

Un diario scolastico digitale, utilizzabile anche off-line, che interagisce con i profili social Instagram, TikTok e YouTube, dove poter scarabocchiare e usare tutti gli strumenti del proprio smartphone - foto, video, dettato - per creare o acquisire contenuti, prendere appunti, sincronizzabile con il calendario e molto presto anche con il registro di classe.

Nel corso dell’anno scolastico saranno implementati, con i partner leader del singolo settore, attività e servizi relativi a viaggi, assicurazioni on demand, servizi bancari, ticketing per spettacoli e concerti, orientamento, volontariato, distance learning... Non mancherà una sezione per giocare, accumulare punti, partecipare a concorsi instant win e vincere tantissimi premi, realizzata in collaborazione con Epipoli, gruppo fintech italiano leader nei sistemi di engagement e specializzato in carte prepagate e Gift Card.

La rubrica reward è inaugurata dal Grande Concorso Smemoranda: chi acquisterà in edicola il magazine “Smemoranda - Tutti a scuola!” avrà la possibilità di partecipare al concorso e attraverso SmemoApp potrà vincere subito fantastiche gift card Foot Locker e Media World per un monte premi totale di 15.000 euro!

SmemoApp è aggregatore di contenuti in continuo aggiornamento che unisce in un unico strumento tutti gli interessi dei teenager: i personaggi più amati e seguiti, scuola, ambiente, serie tv, cinema, musica, fumetti, eventi, videogames… SmemoApp è il primo motore di ricerca di contenuti rivolto solo e soltanto alla generazione Z, perché agli adulti dovresti spiegarglieli!

In più i ragazzi saranno protagonisti in prima persona della sezione news, diventando loro stessi inviati a scuola e nel mondo grazie alla funzione di instant journalism. Le loro notizie arriveranno attraverso una modalità pressoché inedita per il mondo del giornalismo italiano: gli utenti postando sul proprio profilo Instagram una foto-notizia o una video-notizia con un breve testo “d’inchiesta”, tramite l’hashtag del giorno (es. #primogiornodiscuola) finiranno direttamente tra le news SmemoApp leggibili da tutti gli utenti.

SmemoApp è ecofriendly

L’obiettivo di SmemoApp è intercettare i bisogni e gli interessi dei ragazzi, dalla scuola sempre più connessa ai grandi temi che stanno loro a cuore, primi tra tutti l’ecologia, il futuro e l’amicizia. Per scoprirlo Smemoranda ha dialogato con oltre 2.000 teenager attraverso una ricerca di mercato dal titolo Analisi delle Preferenze giovanili rispetto alle tematiche etiche e sociali, condotta dal Gruppo CC Editore, Ente di formazione certificato dal Ministero dell’Istruzione. E ha scoperto che per prima cosa i ragazzi tramite una app vorrebbero “salvare il mondo”.

Una richiesta a cui Smemoranda risponde concretamente: ogni 100 download di SmemoApp verrà piantato un albero con Treedom, la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online il progetto a cui darà vita. Insomma, Smemo non si dà arie, ma restituisce ossigeno al pianeta. E non solo: mette in circolo il pensiero ecologico con la rubrica We are ecofriendly inaugurata da un articolo delle ragazze e dei ragazzi di Fridays For Future Italy.

Smemoranda Group è impegnata attivamente da molti anni sulla tutela ambientale con una produzione industriale improntata all’ecologismo e alla sostenibilità. Anche i diari e le agende di Smemoranda sono a Emissioni Zero: per compensare le emissioni di CO2 dal 2005 ad oggi sono stati piantati e gestiti 160 mila gli alberi nei boschi Smemo dal Consorzio Forestale di Pavia in territori demaniali in collaborazione con Ecoway.