Natale 2023, Tezenis lancia la nuova campagna pubblicitaria. Guarda lo spot

Natale 2023, on air il nuovo spot di Tezenis

Ritmo, colore e divertimento animano la nuova campagna pubblicitaria firmata Tezenis per il Natale 2023, in onda sulle principali reti televisive italiane e online. Per la nuova collezione dedicata al periodo delle feste, come riporta Engage, il brand del gruppo Calzedonia ha pensato a proposte per tutta la famiglia.

Tra giocose stampe natalizie, esplosioni di colore e della leggerezza che contraddistingue il momento più magico dell’anno, tornano gli iconici pigiami con le stampe tartan, i simpatici motivi con Babbo Natale, gli orsetti, gli omini pan di zenzero e le renne che decorano i vivaci maglioni per grandi e piccini, da indossare matching con le persone a noi care. L’underwear più romantico viene invece arricchito da eleganti fiocchi, da pois, dal pizzo rosso per lei e dalle intramontabili ed ironiche stampe per lui.

L’elemento chiave resta la musica, fil-rouge di tutto il racconto, che da sempre rappresenta il core del brand e che unisce tutta la famiglia per festeggiamenti all’insegna dell’amore e del divertimento. Partner media di Calzedoni, sono dentsu per il digital e Wavemaker per la tv.