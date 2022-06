Netflix e Disney+ lanciano la pubblicità: ecco quanti saranno gli annunci

Netflix e Disney+ in crisi puntano sulla pubblicità durante la visione: ecco quanto dureranno gli annunci

Lo streaming è in crisi. E, per uscirne, i vertici delle società puntano proprio su ciò che più di tutto hanno cercato di evitare: la pubblicità. Ebbene, durante i Leoni di Cannes, Netflix ha confermato l’inserimento di un abbonamento più economico, accettando però la presenza di annunci pubblicitari.

Non ci sono per il momento ulteriori informazioni, ma interpellato in un secondo momento da Engadget, un portavoce della società ha spiegato che lo sviluppo della novità è solo agli inizi e non è stato ancora stabilito il tipo di approccio in tal senso.

“Siamo ancora al processo embrionale su come lanciare un’opzione a prezzo più basso e supportata dalla pubblicità e non ci sono in tal senso indicazioni ufficiali. A questo punto qualsiasi informazione è da considerarsi come una mera speculazione”.

Netflix e Disney+ introducono la pubblicità: tra i possibili partner spunta Google

Alcune fonti del Wall Street Journal sostengono che Google e NBCUniversal sarebbero tra le compagnie più interessate a supportare la società nella costruzione di un piano con annunci pubblicitari inclusi. Come ha ribadito Netflix stessa, tuttavia, in questo senso non sono ancora state prese delle decisioni e si stanno valutando diverse opportunità sul tavolo, come la quantità di annunci che potremmo vedere ogni ora o se ci sarà un targeting specifico per l’utente.