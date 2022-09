Netflix, rivoluzione in Italia: arriva l'abbonamento con la pubblicità

C’è anche l’Italia tra i primi Paesi in cui Netflix lancerà il nuovo abbonamento economico con pubblicità: obiettivo 1 milione di utenti in un anno

Rivoluzione in arrivo anche in Italia: parte il pacchetto "ad supported" che segnerà l'approdo della pubblicità su Netflix. Lo scrive il sito online Engage che specifica che il giorno di partenza sarà il primo novembre, mese in cui era già calendarizzato in altri cinque grossi mercati del servizio di streaming (Disney+, uno dei suoi principali competitor, lancerà l’adv a dicembre).

Il lancio italiano, scrive Engage, "avverrà per fasi, come giò si era intuito Netflix avrebbe operato a livello globale. In un primo momento gli inserzionisti saranno contingentati e la vendita degli spazi pubblicitari avverrà solo in reservation, ossia potremmo dire in modalità “classica”, mentre la commercializzazione in programmatic e, soprattutto, la profilazione dell’utente grazie ai dati proprietari della piattaforma partiranno l’anno prossimo, anche, con ogni probabilità, dopo l’osservazione dei risultati dei primi mesi".

Infine, concluso il sito, "nel corso della presentazione dell’offerta pubblicitaria ai buyer italiani, avvenuta nei giorni scorsi, Netflix avrebbe condiviso anche una proiezione del numero di spettatori unici previsto annualmente, stimando la cifra di oltre 1 milione di persone".