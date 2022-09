New business, Zenith-Dentsu X in testa: tra i gruppi in Italia svetta Publicis

Comunicazione, al primo posto svetta Zenith , poi dentsu X e Wavemakrer

Zenith, dentsu X e Wavemaker: sono queste le prime agenzie media attive nel nostro Paese per new business. Secondo l'analisi condotta dalla società di ricerche, sul podio dell’”Italy New Business Barometer for the H1 2022” di COMvergence, svettano agenzie che hanno prodotto nei primi sei mesi dell'anno un valore netto di mercato da 103 milioni di dollari.

Un risultato che per Zenith, spiega il sito Engage, "è conseguenza delle importanti riconferme di Unieuro (73 milioni di dollari), British American Tobacco (BAT) (19 milioni) e BPER Banca (13 milioni), e per Dentsu X dalla rinconferma di Wind Tre (103 milioni di dollari). Al terzo posto troviamo Wavemaker grazie alla vittoria del digital di Sky Italia (35 milioni), la riconferma di Dompe Farmaceutici (10 milioni) e varie altre vittorie tra cui quelle di Audible, Telepass e Fernet Branca.

Per quanto riguarda i gruppi di agenzie, conclude Engage, "in cima alla classifica di COMvergence spicca invece Publicis Media, con 109 milioni di dollari di new business in Italia (inclusi 105 milioni da riconferme), seguita da dentsu International con +88 milioni (inclusi 123 milioni da riconferme) e da GroupM con +86 milioni di dollari".