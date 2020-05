News online, a marzo Affaritaliani +46%: primo tra i giornali nativi digitali

La graduatoria Comscore di marzo evidenzia il ruolo di primo piano delle news di Affaritaliani.it, che continua il suo trend di crescita per lettori e pagine viste e si laurea come primo in graduatoria tra i giornali nativi digitali. In un mese dominato dall’emergenza coronavirus, con le scuole chiuse, la maggioranza delle attività economiche sospese e gli italiani chiusi in casa per il lockdown, il nostro giornale si rivela un punto di riferimento per la domanda di informazione, come dimostrano i dati sull’audience dei media online diffusi oggi.

Nel mese di marzo 10 milioni e 353 mila utenti hanno scelto Affaritaliani.it, con una crescita del 46% rispetto ai 7.087.000 del 2019. Le pagine viste sono state in totale 52 milioni.

Affaritaliani supera così gli altri quotidiani nativi digitali Ilpost.it, Notizie.it, Dagospia e Tpi, ma batte anche la versione online di testate cartacee, come Leggo e Il Giornale, e altri siti di news come Tiscali.it, Upday.com e Blastingnews.com.





