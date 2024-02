Niccolò Arletti a LePub (Publicis) come Chief Executive Officer per l’Italia

LePub, il network internazionale del Gruppo Publicis guidato dal Global Ceo Bruno Bertelli, annuncia la nomina di Niccolò Arletti come Chief Executive Officer per l’Italia. In qualità di Ceo, Arletti sarà alla guida dell’agenzia creativa italiana che vanta il più alto numero di riconoscimenti internazionali con l’obiettivo di consolidarne ancor più il posizionamento in termini di consulenza strategica e innovazione e accelerarne l’espansione sul mercato nazionale.

Niccolò Arletti vanta oltre 25 anni di esperienza professionale e si unisce ora al team dopo la lunga eserienza in DDB Italia, dove entra nel 2016 come Managing Director, prendendo poi le redini del Gruppo come Ceo nel 2019. La nomina per l’headquarter italiano di LePub appresenta un altro passo per il potenziamento del network LePub. In quest’ottica Cristiana Boccassini, già Global Chief Creative Officer di LePub Network, passa il testimone di Ceo Italia per concentrarsi maggiormente sulla direzione creativa del network internazionale (San Paolo, Città del Messico, Johannesburg, Amsterdam e Singapore). David Pagnoni mantiene invece la carica di General Manager LePub Italy.

"LePub è una realtà più unica che rara: un network nato qui, che cresce e si espande velocemente, combinando la sua vocazione internazionale con un forte radicamento in Italia e, soprattutto, con un pool di talenti che anno dopo anno garantisce con continuità un livello del prodotto strategico e creativo che ha sinceramente pochi eguali. Non posso che ringraziare Bruno e Cristiana per avermi portato a bordo e non vedo l’ora di cominciare con tutto il team questo nuovo capitolo di LePub Italia”, spiega Niccolò Arletti, Ceo LePub Italia.

Questa nomina, si legge nella nota, "conferma l'impegno di LePub di voler ridefinire gli standard del settore sia a livello globale sia sul mercato Italia. Attraverso i data e l'identificazione di cultural insight, LePub porta i brand a diventare culturalmente rilevanti nel mondo dei propri consumatori, trasformando il modo in cui entrare in contatto con loro e creando valore nelle loro vite".

“Do il benvenuto a Niccolò Arletti come Ceo di LePub Italia, guardando con grande entusiasmo alle sfide che ci attendono. Con questa nomina consolidiamo l’expertise di un leadership team altamente qualificato. In quest’ottica di crescita, Niccolò lavorerà per guidare LePub in Italia, inaugurando un nuovo corso che avrà l'obiettivo di generare un impatto significativo sul business dell’agenzia e sui nostri clienti e raggiungere insieme nuovi importanti traguardi”, commenta Bruno Bertelli, Global Ceo LePub, Cco Publicis Worldwide.