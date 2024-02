Nielsen, pubblicità 2023 (+2,6%). Stime 2024 su con Europei calcio-Olimpiadi

Nielsen, mercato pubblicitario positivo nel 2023. Adv +2,6%

Il 2023 è stato un anno positivo per il mercato pubblicitario secondo il bilancio fatto da Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, che ha pubblicato i risultati Ad Intel. Gli investimenti pubblicitari in Italia a dicembre sono +0,3%, portando la raccolta pubblicitaria del 2023 a +2,6%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento del 2023 si attesta a +1,9%.

Nielsen, investimenti pubblicitari su. advertising cresce per il terzo anno consecutivo

“La crescita registrata degli investimenti pubblicitari nel 2023 (+2,6%) è incoraggiante e testimonia lo stato di salute dell’advertising che, per il terzo anno consecutivo, chiude con un segno positivo. Un trend confermato anche dal +0,3% del mese di dicembre. Infatti, anche in assenza di eventi sportivi la raccolta pubblicitaria è in crescita” sottolinea Luca Bordin, Country Leader Italia.

Nielsen, mercato pubblicitario 2024 in crescita con Europei di calcio e Olimpiadi di Parigi

“I grandi eventi sportivi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi saranno invece presenti nel 2024 e questo ci mette sicuramente in una prospettiva di ulteriore crescita. Tale prospettiva è rafforzata dalle ultime previsioni macroeconomiche che confermano un outlook di sostanziale stabilità nei prossimi mesi, seppure in presenza di un quadro geopolitico che desta non poche preoccupazioni”, le parole di Luca Bordin, Country Leader Italia.

Pubblicità 2023: Quotidiani giù. Web advertising cresce. I dati Nielsen

Analizzano i vari media, la TV scende (-1,2%) a dicembre ma è in crescita del +2,1% nel 2023.

I Quotidiani sono in calo del -1,0% (nel 2023 -4,0%), i Periodici sono in crescita del 0,9% (nel 2023 0,8%). In calo del -3,9% la Radio (nel 2023 +6%).

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising il 2023 chiude con un +3,5% (+2,4% considerano il perimetro Fcp AssoInternet).

Su l’Out of Home (Transit e Outdoor) e la Go TV che nel 2023 crescono rispettivamente del +11,5% e del +17,7% In negativo il Direct Mail -11,6%, mentre cresce il Cinema +22,5%.