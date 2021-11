Nomine Rai: Sangiuliano resta al Tg2, Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3

Rai, verso l'accordo per le nomine alla direzione. Fuortes trova la quadra

Nella giornata di domani, giovedì 18 novembre, il Cda della Rai si riunirà per votare le nomine dei nuovi direttori e, secondo i rumor, lo schema sarebbe già deciso.

Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3. Mario Orfeo si trasferisce alla direzione Approfondimento, mentre fra i curricula arrivati sul tavolo dei consiglieri della Rai, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è anche quello dell'attuale direttore di Rainews24, Andrea Vianello, che l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes potrebbe proporre come nuovo Direttore del Giornale Radio RAI e di Radio1, al posto, dunque, di Simona Sala.

La lite tra i partiti sarebbe andata avanti fino alle ultime ore prima dell'invio dei curricula con insistenti voci di rinvio. Il Movimento Cinque Stelle, in particolare, ha contestato la scelta di destinare Monica Maggioni al Tg1 al posto di Carboni, che al momento resterebbe senza incarico.

Alessandro Casarin per la Tgr (una conferma), Alessandra De Stefano per Rai Sport (dove è stata già vicedirettrice), Antonio Preziosi a Rai Parlamento (altra conferma), Paolo Petrecca a Rainews24, dove attualmente è vicedirettore, per la produzione televisiva, della Testata Televideo per la produzione via teletext e della Testata 'Rainews.it'.

Fibrillazioni anche a Viale Mazzini, dove i consiglieri avrebbero rifiutato un incontro con l'ad Carlo Fuortes contestando il fatto di non essere stati coinvolti nelle scelte. Ora la partita si sposta alla riunione del cda di domani a Napoli. Le proposte dell'ad devono essere sottoposte al parere del cda, che è vincolante in caso di maggioranza dei due terzi.