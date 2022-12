Non è l'Arena di Giletti: Rdc, caso Soumahoro e... Ospiti e anticipazioni

Non è l'Arena di Massimo Giletti, focus sul reddito di cittadinanza. Ospiti

Domenica 11 Dicembre, ultimo appuntamento per il 2022 con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

In primo piano un focus sul reddito di cittadinanza la cui abolizione, dal primo gennaio 2024, sta scatenando forti malumori sociali. Ma il sussidio sarà sostituito con altre misure? Se ne parlerà con gli ospiti in studio Leopoldo Mastelloni, Lino Romano, Giovanni Donzelli, Michele Gubitosa e Gianluigi Cimmino.

Non è l'Arena di Giletti, caso Soumahoro. Ospiti

Prosegue poi l’inchiesta di “Non è l’Arena” sul caso Soumahoro, una vicenda che apre tanti interrogativi in attesa di risposta. Ospiti in studio per il dibattito Luca Telese, Gianluigi Paragone, Sandra Amurri, Iuri Maria Prado e Geneviève Makaping.