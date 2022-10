Non è l'Arena, schiaffo di Giletti a Formigli: ecco chi porta in studio

Non è l'Arena di Massimo Giletti, l'ospite speciale della puntata di domenica 30 ottobre

Il programma di Massimo Giletti in onda su La7, Non è l'Arena, regala ancora colpi di scena: questa sera in studio ci sarà Guido Crosetto, neo ministro della Difesa, da giorni al centro di una polemica riassumibile in "conflitti d'interessi". Crosetto prima di essere nominato ministro ha lavorato infatti per il colosso della difesa Leonardo. E su questo punto Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita, ha tirato in ballo un eventuale conflitto di interessi. Questa sera quindi da Giletti non si esclude che il co-fondatore di Fratelli d'Italia possa dire la sua e replicare alle accuse, per la prima volta davanti al pubblico del piccolo schermo.