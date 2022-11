Non è l'Arena, Giletti su migranti, pensioni e... Anticipazioni e ospiti

Non è l'Arena, Massimo Giletti va sulle tensioni tra Italia e Francia sui migranti. Ospiti

Nuovo appuntamento domenica 13 Novembre con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. In primo piano un lungo approfondimento sulla più stretta attualità: le tensioni tra Italia e Francia sui migranti rischiano di penalizzare il nostro Paese in altri settori, come quello economico? Se ne parlerà con Alessandro Sallusti, Gad Lerner, Gianluigi Paragone e Sandra Amurri.

Tra i temi della puntata anche un focus sul reddito di cittadinanza. Rimodulare il sussidio per finanziare quota 102 è una mossa giusta?In studio per il dibattito interverranno tra gli altri Ettore Licheri e Alberto Bagnai.