Non è l'Arena, ospiti e anticipazioni di domenica 20 novembre 2022

Renzi e Cacciari ospiti a Non è l’Arena su La7

Domani, domenica 20 novembre, nuovo appuntamento con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7: temi di attualità politica e sociale saranno al centro del talk che avrà come protagonisti, tra gli altri, il giornalista e conduttore Bruno Vespa e il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti.

Giletti poi si confronterà con l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi in un faccia a faccia sugli argomenti chiave di questi ultimi giorni. Ma ci sarà anche un’intervista al filosofo Massimo Cacciari per un’ulteriore riflessione sui futuri scenari di politica interna e internazionale.