Nunzia De Girolamo: "Il mio sogno erotico? Farlo in pubblico". La sconvolgente confessione della conduttrice Rai

"Il mio sogno? Fare sesso in pubblico". Il bollente segreto della conduttrce Rai ed ex politica Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo rivela il suo desiderio più segreto. L'ex ministra, ora conduttrice di "Ciao Maschio" in onda su Rai 1 e opinionista di diversi talk-show, rivela diversi “sconvolgenti” dettagli sulla sua vita privata.

Intervistata dal Messaggero, alla fatidica domanda su quale fosse il suo sogno erotico, la De Girolamo senza tanti giri di parole confessa: “Fare sesso in pubblico, in spiaggia o in strada. Senza lasciarmi impensierire da occhi indiscreti”.

L'ex ministra Nunzia De Girolamo: "Ho avances anche da tante donne"

Ma non è finita qui. L’ex politica, infatti, dichiara di essere etero, ma di non disdegnare l’altro sesso. “Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna. E ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me, anche se ho un 42 non proprio da Cenerentola”.

E dopo le rivelazioni più bollenti, Nunzia De Girolamo ricorda anche il suo passato politico. “É stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all’inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltanto parlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c’è stata con Ballando. Lì mi sono mostrata per quello che sono: una persona normale”.