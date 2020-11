Nuova gestione digital per il brand di cosmesi coreana Nature Republic

Il Gruppo Mario Mele & Partners acquisisce la gestione dei canali social e delle attività di Digital PR di Nature Republic, il marchio di cosmesi Coreana fondato nel 2009, che oggi conta quasi 200 mono-brand stores fuori dalla Corea, oltre a circa 700 in Corea.

In ottobre 2018 Nature Republic arriva in Italia grazie a CosmetMin, azienda creata da una giovane donna, Alessandra Dal Pozzo. Una donna con la passione dei viaggi, che proprio durante uno di questi, mentre è di passaggio a Seoul, entra in uno store Nature Republic attratta dal design minimal ed essenziale. Qui scopre un mondo magico, fatto di prodotti che ben si adattano alle più svariate esigenze ed ottimizzano le caratteristiche di ogni singolo componente della natura per creare linee di cosmetici uniche al mondo. Da qui l’idea di portare questo mondo anche in Europa.

Oggi Nature Republic è presente in Italia con due punti vendita fisici presso l'Oriocenter di Bergamo e IL CENTRO di Arese (MI) e online sul canale e-commerce del brand www.naturerepubliceurope.com.

All’agenzia il compito di affiancare il brand come consulente creativo e strategico, per operare attivamente sulle pagine @naturerepublic_europe_official di Instagram e @naturerepubliceurope di Facebook, con l’obiettivo di sfruttare le sinergie tra canali social e web property e rafforzare l’awareness e l’identity di Nature Republic sul target. Centrale nella strategia di comunicazione del brand lo storytelling dei valori di marca, in primis la grande expertise nella Korean Beauty Routine, oggetto del desiderio delle consumatrici occidentali e italiane, che negli ultimi anni stanno ponendo una grande attenzione ai metodi orientali nella beauty routine.

La collaborazione con Nature Republic rappresenta l’occasione per mettere in campo l’expertise ventennale del Gruppo Mario Mele & Partners nel mondo beauty wellness, diventando suo partner strategico per raggiungere gli obiettivi di business e crescita prefissati.