Olimpiadi Parigi 2024? Araimo: "Tutte le gare integrali solo su Discovery+. 3800 ore live"

Parigi 2024? "Chiaramente abbiamo il vantaggio di non essere alla prima volta, questa è la nostra quarta Olimpiade. Il nostro è uno sforzo di gruppo e quindi riusciamo, secondo me molto bene, a integrare la localizzazione del contenuto italiano nell'ambito di un sistema produttivo europeo per noi di Discovery ed Eurosport", le parole del Managing Director di Warner Bros Discovery Alessandro Araimo.

Una copertura capillare quella dei Giochi francesi da parte di Discovery+ ed Eurosport: 3800 ore live tra dirette (la piattaforma streaming sarà l'unica in Italia a garantire la copertura integrale di tutte le gare). Il tutto con "un team di atleti e commentatori fortissimo. Soprattutto hanno un grandissimo entusiasmo di iniziare con noi questa avventura", sottolinea il manager di Discovery. Una squadra da medaglia d'oro composto da quasi 100 talent fra cui Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Luca Dotto, Pino Maddaloni, Roberto Cammarelle, Riccardo Magrini, Michele Frangilli, Hugo Sconochini, Marta Pagnini, Marco Aurelio Fontana, Rossano Galtarossa, Leonardo Binchi, Aglaia Pezzato

Senza dimenticare che al team di opinionisti s’aggiungono conduttori e giornalisti, Marco Cattaneo, Giulia Cicchinè, Guido Bagatta, Fabrizio Monari e Zoran Filicic che da Parigi, insieme alle inviate Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano e Dorothea Wierer, ci faranno respirare le emozioni da Casa Italia e dai campi di gara.

L'elemento distintivo per Eurosport e, ancor più per Discovery+, "è la copertura, il numero di ore che andiamo a distribuire. Ci saranno molti momenti con eventi nello stesso momento o con finali una dietro l'altra. E la piattaforma digitale è per definizione la migliore per coprirli. Ci saranno servizi di allerta per poter saltare in maniera molto rapida da un evento all'altro e per poter vedere alcune cose in contemporanea senza perdere nessun momento"

E INOLTRE: Araimo (Discovery): "Fiorello non arriva. Pier Silvio Berlusconi non è preoccupato? Giusto. Noi abbiamo un piano ampio e la tv è uno degli elementi". Sui diritti tv della serie A...

DISCOVERY+: PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA E “MEDAL ALERT”

Dal 24 luglio all'11 agosto, discovery+ sarà l’unica piattaforma dove seguire in tempo reale ogni minuto, medaglia e performance degli atleti italiani e non solo. Grazie ai feed disponibili per tutte le discipline olimpiche “in mosaico”, gli abbonati potranno godere di oltre 3800 ore di contenuti per non perdersi nemmeno un istante delle star dello sport mondiale e degli atleti italiani alla conquista del medagliere. Infatti, la piattaforma di Warner Bros. Discovery offrirà al pubblico la possibilità di impostare una programmazione olimpica personalizzata, oltre alle notifiche di medaglia, tramite la scelta delle gare preferite, degli highlights e dei momenti clou da poter seguire in diretta e on-demand su ogni device. Il tutto con la massima semplicità d’uso.

GIANMARCO TAMBERI OLYMPIC AMBASSADOR DI DISCOVERY+

Gianmarco Tamberi è Olympic Ambassador di Warner Bros. Discovery e protagonista della campagna pubblicitaria di Parigi 2024. In uno dei promo che lo vedono protagonista, il campione di salto in alto si cimenta in alcune discipline olimpiche, invitando gli appassionati a seguire le gesta dei campioni su discovery+. Tamberi sarà inoltre uno dei protagonisti del key art ufficiale della campagna italiana insieme a Paola Egonu e Marcell Jacobs. A integrare gli spot del campione olimpico in carica di salto in alto, sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery la campagna ufficiale Break Free realizzata dal team Eurosport. Per dare a quante più persone possibili questa opportunità, discovery+ è in promozione per i nuovi abbonati al prezzo annuale di 39,90 euro: un’offerta speciale che include i pacchetti Intrattenimento e Sport.