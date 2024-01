On air il nuovo spot "Andiamo da McDonald's?", guarda il video della campagna

On air il nuovo spot di McDonald's. VIDEO

Basta uno sguardo e un’alzata di sopracciglia e per tutti l’invito è chiaro: andiamo da McDonald’s? Come riporta Engage, il colosso dei fast food con il suo ultimo spot vuole far capire proprio questo. Basta un semplice gesto (quello giusto) per rendere chiaro un concetto, non servono parole.

Sul ritmo del singolo anni ‘80 “Oh Yeah”, McDonald’s lancia lo spot internazionale “Andiamo da McDonald’s?”. Partito intorno al 20 dicembre sulle principali reti tv nazionali, la campagna ha come soggetto un ufficio che si svuota completamente perché tutti gli impiegati decidono di andare a pranzo nel fast food.

La campagna ha inoltre anche una declinazione online e social. Sulle piattaforme di condivisione, in particolare Instagram, scrive Engage, la declinazione del concept è stata affidata all’ironia di Elio e le Storie Tese, oltre che a delle creatività ispirate allo spot ma realizzate appositamente per i social.

GUARDA LO SPOT