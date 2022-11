OneFootball lancia la sua app per le televisioni di tutto il mondo

OneFootball, arriva l'app tv ufficiale con disponibili migliaia di contenuti video

OneFootball, la più grande media platform di calcio al mondo, ha annunciato oggi un nuovo importante prodotto nell’ambito della propria strategia multi-piattaforma, con il lancio di un’applicazione TV che porterà per la prima volta la sua libreria di contenuti video su centinaia di milioni di schermi televisivi.

OneFootball TV consentirà agli oltre 100 milioni di utenti attivi mensili (Monthly Active Users) della piattaforma di beneficiare della suite completa di contenuti video di OneFootball relativa ai migliori club, campionati e federazioni del mondo sul proprio schermo televisivo. Integrandosi con le piattaforme mobile e web, l’applicazione crea un’esperienza unica e senza attriti su tutti i dispositivi.

Tramite OneFootball TV, i tifosi di tutto il mondo potranno accedere a un mix di partite in diretta, gratuite e in pay-per-view - fornite da OneFootball e dai suoi partner - tra cui campionati d’élite come la Bundesliga tedesca, la Serie A italiana e il Campeonato Brasileiro Série A. La community di OneFootball potrà pagare singole partite e pacchetti su misura attraverso i metodi di pagamento nativi delle singole piattaforme televisive o tramite un QR code generato da browser.

Oltre alle emozioni delle partite in diretta, gli utenti potranno anche rivedere i gol, le parate e i momenti più concitati che si sono persi attraverso gli highlights dei match, oltre alle breaking news e ai contenuti personalizzati dei club in base agli interessi di ciascun tifoso. Saranno disponibili contenuti ufficiali di alcune delle più grandi squadre al mondo, forniti dall’ampia rete di partner di settore di OneFootball.