OnePodcast, Camihawke e Alice Venturi da Sanremo con il vodcast "Tutte le volte che - Sanremo Edition"

Le content creator Camihawke, all’anagrafe Camilla Boniardi, e Alice Venturi sono tornate in questi giorni di Sanremo, con il loro “Tutte le volte che” (prodotto da Show Reel Factory per OnePodcast), tra i più seguiti e amati vodcast, che da questa stagione entra nella famiglia di OnePodcast, con nuove imperdibili puntate. In occasione del Festival della Canzone Italiana, “Tutte le volte che” arriva a Sanremo nella speciale versione “Tutte le volte che - Sanremo Edition”, realizzata in collaborazione con Spotify Italia, che vedrà la straordinaria partecipazione dei cantanti in gara.

A inaugurare la prima puntata, disponibile in video su Spotify e in audio su tutte le piattaforme streaming, è stato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti per raccontare a caldo alcuni aneddoti e curiosità del dietro le quinte e condividere le emozioni provate a poche ore dal suo ritorno dopo 8 anni alla guida del Festival.

Camihawke e Alice Venturi con l’ironia che da sempre le contraddistingue condividono ogni mattina con gli ascoltatori commenti e curiosità sulla serata della kermesse appena trascorsa, ipotizzando classifiche personali, ripercorrendo i best of delle performance e proponendo rubriche speciali. Nei sei episodi si alterneranno ai microfoni gli artisti in gara per raccontare i momenti più belli ed esilaranti della loro avventura sanremese e cimentarsi in divertenti giochi.

Dopo Sanremo, già da lunedì 17 febbraio, le due colleghe e amiche torneranno alla carica con la nuova stagione del vodcast “Tutte le volte che” ricca di nuovi interessanti spunti di riflessione. Consapevoli che non è possibile avere tutte le risposte, le due creator proveranno questa volta a normalizzare tutte quelle volte in cui capita di sentirsi confusi e non sempre all’altezza delle aspettative. Insieme a loro in alcune puntate anche un ospite d’eccezione con una storia da raccontare per confrontarsi, ridere e scoprire di non essere i soli a vivere momenti di insicurezza.

Chi è Camihawke

Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, è un vero e proprio fenomeno sul web: il suo personaggio è scanzonato e ha un umorismo travolgente. Tra le esperienze principali fuori dal web: tra il 2017 e il 2018 conduce insieme ad Alice Venturi il programma radio “Girl Solving” (Radio2); nel 2019 affianca Carlo Cracco nel cooking show “Nella mia cucina” (Rai2) e diventa Ambasciatrice AIRC. Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori) superando le 100.000 copie vendute. Nel 2023 debutta a teatro con il suo primo spettacolo teatrale, “Il saggio di fine anno”, che l’anno successivo l’ha vista in tour in giro per l’Italia registrando venti date sold out con più di 25 mila biglietti venduti. Attualmente è in teatro insieme a Guglielmo Scilla con lo spettacolo “Avanguardia Pura”.

Chi è Alice Venturi

Alice Venturi (@AliceLikeAudrey) è una make-up artist ed entertainer che ha deciso di condividere la sua vita sul web, alternando make-up tutorial a esilaranti racconti tra le mura domestiche di una millennial. Nel 2017 partecipa a Pechino Express 2017 in coppia con Guglielmo Scilla, conduce il programma radio “Girl Solving” (Radio2) insieme a Camihawke e prende parte alla seconda edizione di “House Of Gag” (TV8). È, inoltre, uno dei volti di Pink Different, in onda su FoxLife nel 2017. Nel 2019 Alice è ospite occasionale a “Detto Fatto” (Rai2), di cui faceva parte dal 2014. Dal 2022 cura su YouTube “Casalice”, un format dedicato al mondo della casa e ai test di prodotti trend del momento, e dal 2024 è tra i coach del programma condotto da Andrea Delogu “La Porta Magica” (Rai2).