OpenAi mette in ginocchio anche i registi, ecco Sora: crea video con l'IA

OpenAi, tutti registi con Sora il rivoluzionario creatore di video

Vita dura da ora in poi anche per i registi, gli attori e gli sceneggiatori. L’Intelligenza Artificiale rigenerativa si sta insinuando anche in un campo che sembrava poter essere inattaccabile , quello dei video. Sora è il nome del nuovo potenziale “nightmare” di tutti i creatori di immagini. E’ uno strumento rivoluzionario creato da OpenAI, presentato dal suo Ceo Sam Altman, in grado di creare video di tutti i tipi. Basta con le sceneggiature, i casting, le riprese estenuanti. Sarà sufficiente solo fornire al computer una descrizione di ciò che si vorrebbe vedere e voilà il gioco è fatto, la clip del video pronta in pochi minuti. Certo per il momento i video necessitano di miglior messa a punto ma tutti risultano sorprendenti: futuristici, cartoons, reali , lungometraggi e cortometraggi.

OpenAi, video corti e complessi

Quelli presentati da Altman sono ricchi di scene complesse con più personaggi, primi piani , differenti sfondi e ambientazioni. Sora che ha un’avanzata comprensione del linguaggio, può creare personaggi affascinanti. Uno degli esempi presentati dal Ceo risulta così fatto: “Una donna elegante cammina lungo una strada di Tokyo piena di neon caldi e luminosi e di vivace segnaletica urbana. Indossa una giacca di pelle nera, un lungo vestito rosso, stivali neri e una borsa nera. Indossa occhiali da sole e rossetto rosso. Cammina con sicurezza e noncuranza. La strada è bagnata e riflettente, creando un effetto specchio delle luci colorate. Molti pedoni vanno in giro”. Breve ma dal risultato sorprendente. Al nuovo “regista virtuale” basta un'immagine fissa esistente per creare un video, animando il contenuto dell'immagine con precisione millimetrica.

OpenAi, Sora è adesso al vaglio dei superesperti capaci di trovare i potenziali punti deboli

“Stiamo insegnando all’intelligenza artificiale a comprendere e simulare il mondo fisico in movimento, con l’obiettivo di formare modelli che aiutino le persone a risolvere problemi che richiedono interazione nel mondo reale.-spiega Altman- Sora può generare video, per adesso brevi, mantenendo la qualità visiva e la fedeltà alle istruzioni dell'utente”. Adesso Sora è al vaglio dei team delle squadre rosse che ne vanno a cercare tutti i difetti. “Stiamo condividendo in anticipo i progressi della nostra ricerca per iniziare a lavorare con persone esterne a OpenAI e ricevere il loro feedback, oltre a dare al pubblico un’idea delle capacità dell’IA che sono all’orizzonte” conferma OpenAi. Tra i difetti principali del nuovo modello la difficoltà a simulare accuratamente la fisica di una scena complessa. Una persona potrebbe dare un pugno ad un’altra ma poi l’altra persona potrebbe non avere il segno del colpo sul volto. Prima di immetterlo sul mercato e nelle mani di tutti OpenAi si sta impegnando a migliorarlo, garantendo la difesa da scelte di violenza estrema, contenuti con immagini sessuali , immagini che incitano all'odio, immagini di celebrità o proprietà intellettuale di terzi. Certo è che la stessa azienda conferma di non essere in grado di prevedere tutti i modi positivi in ​​cui le persone utilizzeranno la nuova tecnologia, e purtroppo nemmeno quelli negativi. Ed anche in questo caso si presentano i rischi e l’opportunità di tutto quello che convive con l’AI. Una sfida globale.