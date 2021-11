Ore14 di Milo Infante, ancora record di ascolti col caso Denise Pipitone

Ore14, Milo Infante continua a scalare la colonnina dell'auditel e schizza con il suo porgramma verso il 7/8 per cento di stare

Merito della sua bravura e anche del rigore con cui ogni pomeriggio il vicedirettore di Rai 2 conduce un programma di informazione che è considerato dagli esperti un vero gioiellino. In prima fila sul caso Denise Pipitone per lo start alla commissione parlamentare di inchiesta, Infante oggi ha accolto in studio il Direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che ha dichiarato in esclusiva che esisterebbero intercettazioni sul caso relative a un grosso personaggio chiamato l'Innominabile.

Dichiarazioni che hanno fatto dire ad Alessia Morani del PD che è necessario "fare luce subito su quelle intercettazioni". Oltre al caso Denise, Infante è in prima linea contro il femminicidio. Oggi, durante la puntata - presente la giornalista Monica Setta- sono stati dati dettagli del piano strategico contro la violenza portato in consiglio dei ministri dal ministro Elena Bonetti. Trenta milioni di euro alle regioni e altri dieci destinati al piano antiviolenza E a quello per la parità.

Sono sempre più numerosi i politici e i giornalisti che scelgono di raccontare in anteprima a Infante dettagli di progetti governativi a conferma della stima di cui gode il vicedirettore di Rai 2 presso il Palazzo a 360 gradi.

