"OriginalAtHome" va sui canali social e intrattiene i più piccoli divertendoli

In tempi di Coronavirus, Original Marines lancia una serie di iniziative online per tutta la famiglia, per giocare insieme, per imparare e per creare rimanendo a casa: #OriginalAtHome. Oggi più che mai gli italiani hanno bisogno di positività e per questo Original Marines, come ulteriore conferma dell’attenzione e della sensibilità verso le famiglie, ha deciso di dar vita a un progetto social, sviluppato in collaborazione con Arkage, che prevede una serie di iniziative sui canali del brand per intrattenere grandi e piccini come spazio per restare in contatto e per riscoprire in modo semplice i valori e legami.

“Di fronte a un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, anche noi vogliamo fare la nostra parte”, spiega Rocco Rella, Marketing and e-commerce director Original Marines. “Abbiamo deciso di portare il nostro contributo positivo ideando e creando iniziative di intrattenimento social rivolte alle famiglie in stile Original Marines, uno stile gioioso e spensierato. Si tratta di un palinsesto ricco di contenuti capace di intrattenere, emozionare e divertire. Già dal primo evento il risultato è stato sorprendente, abbiamo scoperto una community di meravigliosi bambini e dei loro genitori, amici di Original Marines, che hanno interagito con noi, consapevoli dell’importanza di stare a casa. Il messaggio che vogliamo mandare è quello della nostra presenza, dover stare distanti non vuol dire essere soli -conclude Rella- e noi di Original Marines ci siamo e guardiamo al futuro con responsabilità”.

Attraverso post su Fb @OriginalMarines e Ig Story @originalmarines, il brand propone giochi e attività da fare in casa, come i giochi di una volta: ‘nomi, cose e città’, il ‘tris’, la ‘battaglia navale’; idee per disegnare o per creare coreografie o per cantare canzoni del buonumore. E ancora i bambini sono invitati a rispondere a semplici indovinelli, a piccole prove d’inglese, a imparare originali filastrocche, fino ad apprendere le basi delle buone maniere, il Galateo dei bambini sempre in stile Original. Le iniziative prevedono anche un programma di ricette in cucina, esercizi fisici, attività come l’hand painting o il giardinaggio e come creare un mini orto domestico.

Ma non finisce qui! Original Marines ha pensato di coinvolgere i più piccoli anche attraverso “eventi social”.

Al primo evento social, sabato 14 marzo, i bambini sono stati invitati a sfilare con capi Original Marines, con la possibilità di repost sul profilo IG del brand ed essere selezionati per partecipare a una vera sfilata del brand. Per il secondo evento in occasione della festa del papà, giovedì 19 marzo, ai bambini è stato chiesto di personalizzare una t-shirt bianca con un pensiero per il loro papà condividendo l’attività su IG. La t-shirt più originale sarà selezionata per essere inserita in una capsule collection del brand.

Da non perdere Special Day at Home-Original Casting, il prossimo evento fissato per sabato 11 aprile che invita i bambini a vivere con Original Marines un momento davvero speciale, condividendo il video o la foto della prova del loro special outift Original Marines prescelto per la Pasqua. I bambini potranno così avere la possibilità di vedere il proprio look ripostato sul profilo IG del brand e potranno essere selezionati quali modelli per un fashion show Original Marines.

Per essere sempre aggiornati sulle attività e sugli eventi #OriginalAtHome basta seguire i profili social del brand: Fb @OriginalMarines, Ig @originalmarines. Tutte le novità sulla collezione Original Marines sono disponibili sul sito ufficiale del brand www.originalmarines.com.