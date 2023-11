Oroscopo di oggi 23 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 23 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il sole nel vivace Sagittario e nella tua casa dell'esplorazione segnala che sei pronto a spiegare le ali e volare. Tuttavia, paure e insicurezze possono tenerti con i piedi per terra mentre il sole si scontra con il cauto Saturno nella tua dodicesima casa nascosta. Permetterai alla paura dell'ignoto di impedirti di ampliare i tuoi orizzonti? O troverai un modo per portare avanti i tuoi piani nonostante le tue riserve? È bello se non sei pronto a tuffarti a capofitto in un'avventura. I piccoli passi possono portarti dove vuoi andare. Viaggi, istruzione e questioni legali possono essere pieni di difficoltà in questo momento. Potresti riscontrare ritardi e burocrazia. Essere pazientare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le speranze per il futuro potrebbero essere deluse quando il sole nell’entusiasta Sagittario si scontra con il pessimista Saturno nella tua casa degli obiettivi a lungo termine. Potresti temere di non avere il sostegno emotivo o finanziario necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. È intelligente essere realistici riguardo a ciò che può essere ottenuto. Dai un'occhiata da vicino ai potenziali ostacoli. Tuttavia, solo perché potrebbe essere impegnativo, non significa che dovresti rinunciare a un sogno. Una missione conoscitiva può rivelare dove è necessario apportare modifiche per raggiungere il tuo obiettivo. Una congiunzione Marte-Cerere può innescare un’iperprotettività. Se una persona cara o un partner si spinge troppo oltre, sappi che ha a cuore i tuoi migliori interessi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il sole nel vivace Sagittario e la tua zona di partnership potrebbero spingerti a prendere sul serio le relazioni. Fino al 21 dicembre non vorrai affrontare il problema da solo. Darai la priorità a trascorrere del tempo con il tuo partner e a lavorare sulla tua relazione se accoppiata. Non c'è momento migliore per mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Potresti voler aggiornare una situazione a qualcosa di più esclusivo se esci con qualcuno. I Gemelli single potrebbero incontrare qualcuno pronto a impegnarsi, quindi sii proattivo nella tua ricerca di partnership. Poiché Venere si oppone a Chirone ferito, un appuntamento o un evento sociale potrebbero non essere all'altezza delle tue aspettative. Non renderlo l'essenza e la fine della tua felicità. Aspettarsi troppo può rovinare un buon momento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nell’entusiasta Sagittario e la tua zona di lavoro e produttività ti ispireranno a gestire le tue faccende quotidiane. Fino al 21 dicembre sarai ispirato a rimetterti in pari con le attività di routine e a cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare. Non sarà un lavoro affascinante. Tuttavia, organizzarsi può spianare la strada ad attività più entusiasmanti. Avrai il pieno controllo delle tue capacità e questo è impressionante. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione se sei pronto a fare un cambiamento. Durante questo periodo, è più probabile che tu faccia uno spostamento laterale piuttosto che un balzo in avanti nella tua carriera. Tuttavia, un nuovo lavoro potrebbe essere entusiasmante.