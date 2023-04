Ovs lancia la nuova linea di intimo femminile, in onda lo spot. FOTO

Ovs, on air la campagna pubblicitaria per la nuova linea di underwear femminile

OVS lancia la nuova collezione Underwear composta da tre linee basic: Minimal Lace, tutto pizzo, Basic Cotton, in cotone sostenibile, e Nude Effect, in microfibra soft touch. A sostegno della nuova linea di lingerie femminile, l’azienda ha predisposto una campagna pubblicitaria multimediale, i cui artistici scatti in bianco e nero portano la firma del fotografo ritrattista Maki Galimberti.

“Le luci colorate negli spazi urbani tendono a distrarre e ad abbagliare - spiega Maki Galimberti - ho scelto il bianco e nero per la sua capacità di semplificare e imporre l’essenzialità, un tratto che accomuna queste ragazze bellissime e diversissime tra loro. Ma è anche il linguaggio migliore per svelare i contrasti, le luci e le ombre, l’autenticità delle emozioni e la libertà di esprimerle”.

Come riporta Engage, la campagna OVS Underwear, on air dagli inizi di aprile con importanti affissioni a Milano e Roma, presidia anche le grandi stazioni delle città italiane. A questi mezzi si affiancano formati per impianti OOH, una pianificazione sulla stampa e un’attività capillare sui principali social network.