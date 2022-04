Pan di Stelle lancia il suo cono gelato: on air lo spot "Sogna, è buonissimo"

Pan di Stelle lancia il suo primo cono gelato e si affida ad Armando Testa per la campagna "Sogna, è buonissimo"

Pan di Stelle lancia il suo primo cono gelato. E per farlo, si affida ad Armando Testa. Il brand di Mulino Bianco(proprietà di Barilla) presenta il suo primo gelato a forma di cono e si affida all’agenzia Armando Testa per il nuovo spot pubblicitario. Realizzato con la regia live di Matteo Sironi e la regia food di Ronald Koetzier, e prodotto da BRW Filmland, il nuovo spot, in formato 15”, è in TV dal 17 aprile 2022 e sul digital a partire dal 14 aprile.

“Un desiderio, quello di un gelato nato dall’iconico biscotto a 11 stelle, che i consumatori negli anni hanno espresso molte volte, e che oggi siamo felici di aver realizzato insieme”, raccontano Chiara Pisano, Marketing Director Pan di Stelle, e Giorgio Nicolai, Ice Cream Marketing Director di Unilever, “e che oggi prende vita con un progetto di comunicazione integrato che coinvolgerà tv, digital, punti vendita e ooh. Oggi Pan di Stelle è un lovebrand in costante crescita, e la strategia di marca che stiamo costruendo insieme all’agenzia segna la via per essere sempre più sfidanti ed efficaci, sia nel consolidamento del territorio, sia con il supporto ai nuovi prodotti”.