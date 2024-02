Paolo Bonolis tra il ritorno in Rai con Sanremo 2025 e le voci su Nove...

Paolo Bonolis e le voci su Sanremo 2025 su Rai1

Paolo Bonolis condurrà Sanremo 2025? "Non lo so proprio. Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?", aveva detto il conduttore romano a TvBlog nei giorni scorsi. Sul suo futuro girano mille voci. "Non vorrei però fare la fine della signora Camilla, che tutti la vogliono ma nessuno se la piglia", ci aveva scherzato su.

Paolo Bonolis sfoglia la margherita: Mediaset, Rai e il Nove...

Al momento resta tutto aperto: rinnoverà il contratto con Mediaset, magari proseguendo con Avanti un altro? Ci sarà un clamoroso ritorno in Rai? Nella tv di Viale Mazzina non si parlerebbe solo della direzione artistica/conduzione del Festival post Amadeus, ma magari anche del rilancio del format Il senso della vita. E, secondo quanto riporta Libero, "c’è anche chi addirittura lancia l’ipotesi che al momento sembra meno probabile di un passaggio sul Nove".