Scontro Bassetti-Paragone finisce in querela, il senatore: "Figlio di papà"

"Lei è un figlio di papà", "E' morto 17 anni fa": lo scontro Bassetti-Paragone a Non è l'Arena

Confronto duro tra il senatore Gianluigi Paragone e il medico infettivologo Matteo Bassetti: a non è l'Arena di Massimo Giletti si accende un dibattito di fuoco riguardo ai vaccini, che finisce presto in querela.

Il tutto nasce dalla replica del medico Bassetti ad alcune posizioni del leader di Italexit: "Ho sentito delle panzane che raramente ho sentito dire. Lo scopo principale del vaccino è quello di evitare la malattia grave e di conseguenza il ricovero in terapia intensiva, quello che ci ha messo in difficoltà nel 2020 e in parte nel 2021".

"Il secondo obiettivo, prosegue Bassetti, è quello di ridurre il contagio, non è vero che il vaccino non previene il contagio, lo previene in tre quarti dei vaccinati. Se Paragone vuole studiare, è libero di iscriversi alla Facoltà di Medicina, si laurea e viene a fare il medico".

Immediata la reazione di Paragone, che coglie l'occasione per lanciare una frecciata al medico: "E' vero, peccato che non ho un papà che mi piazza nello stesso reparto suo. Io ricordo che Bassetti è figlio di papà, che lo ha piazzato lì".

Bassetti vs Paragone, lo scontro finisce in querela

L'infettivologo Bassetti a questo punto insiste: "Il problema di Paragone è che probabilmente passa la vita invidiare il prossimo. Io sono orgoglioso di essere figlio di mio padre, che faceva il professore di malattie infettive e che però è morto 17 anni fa. Io la mia carriera l’ho fatta e l’ho sudata".

Ma lo scontro Bassetti-Paragone non finisce qui: l'ultimo colpo di scena arriva con la querela da parte del medico: "Stasera è stata detta una cosa gravissima che ho già passato ai miei legali: Paragone ha insinuato che sono diventato primario e Prof. universitario perché sono figlio di mio padre. Si deve assumere le responsabilità di quello che ha detto, per cui domani riceverà una querela", avvisa il medico.