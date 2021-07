Pardo-Dazn, Mediaset furiosa fa causa al telecronista sportivo

Pardo-Mediaset: Dazn schiera il commentatore nella squadra del prossimo anno. E scoppia il caos

A poco più di 24 ore dal lancio della nuova era calcistica targata Dazn, che dal 2021 al 2024 trasmetterà la serie A con sette partite in esclusiva ogni turno, più tre in co-esclusiva con Sky, con un commentatore d’eccezione come Massimo Ambrosini, ex capitano bandiera del Milan, scoppia già il caos in vista dell'inizio del campionato. Il protagonista è Pierluigi Pardo, noto telecronista sportivo Mediaset, che Dzn ha però schierato per la prossima stagione alla guida della telecronaca della Serie A. Secondo il biscione, la rete televisiva capeggiata da Piersilvio Berlusconi, sono stati "violati i patti", che verranno risolti attraverso vie legali.

Pardo-Dazn, Mediaset fuoriosa fa causa a Pierluigi Pardo: "Non solo risolveremo le intese raggiunte, ma agiremo"

"A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo", si legge nel comunicato Mediaset. "Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio anche come membro della squadra di telecronisti di un'altra società. Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti", conclude la nota.