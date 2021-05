Parenzo, su Radio 24 il nuovo podcast che racconta l'attualità con ironia

Parte martedì 4 maggio su Radio24.it il nuovo podcast quotidiano "La variante Parenzo" di David Parenzo, che dal lunedì al venerdì approfondisce temi di attualità con ironia, senza rinunciare alla riflessione. Dalla politica all'economia, dalla cronaca al calcio, tutto ciò di cui si dibatte sui media analizzato da un altro punto di vista, sempre eccentrico e qualche volta irriverente.

"C'è una frase di Charlie Chaplin che amo - commenta Parenzo - e cioè che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Proveremo a farvi sorridere raccontando in modo disincantato quello che accade nel mondo". "I podcast sono un fantastico strumento per raccontare l'attualità - spiega Alessandra Scaglioni, Caporedattrice Centrale dell'emittente del Gruppo 24 ORE che si occupa dei Podcast originali - e Radio 24 li sta utilizzando attraverso i suoi conduttori, e con la sua cifra, quella di un contenuto di valore. Questa nuova serie è quotidiana, immediata, e perfetta per un ascolto on demand".

"La variante Parenzo" sara' disponibile dal lunedì al venerdì su radio24.it e sulle principali piattaforme, aggiungendosi al ricco palinsesto di podcast originali di Radio 24, che vede tra i più recenti "Storie di sognatori" di Marco Berry, "Olympia-Sport For Nature" di Dario Ricci, dedicato ai campioni e alle aziende dello sport che sostengono progetti finalizzati alla tutela della natura e dell'ambiente, e la seconda stagione del fortunato podcast di Marta Cagnola sulle serie Tv "Ancora una, poi smetto".