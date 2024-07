Parigi 2024 su Rai, Discovery, Dazn, Sky, o TimVision? Dove vedere le Olimpiadi in tv e in streaming

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno inizio. Dal 26 luglio all'11 agosto la capitale francese ha su di sè gli occhi del mondo. Ogni giorno saranno in palio medaglie e si vivranno emozioni sportive che solo i Giochi sanno trasmettere al pubblico. Tutti incollati a televisori, smartphone o tablet per seguire le gare. Già, ma dove saranno trasmessi le Olimpiadi di Parigi in tv e streaming? Ecco una guida veloce per seguire free o pay.

Olimpiadi Parigi 2024 in tv e streaming su Eurosport e Discovery+

La parte del leone sulle dirette olimpiche la fa ancora una volta Warner Bros Discovery che trasmetterà i Giochi in forma integrale, ogni singolo minuto di ogni singola gara, su Discovery+. E poi, ore e ore di dirette su Eurosport. Il tutto con una squadra di quasi 100 tra talent, tra cui Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Luca Dotto, Pino Maddaloni, Roberto Cammarelle. Le Olimpiadi di Parigi 2024 su Discovery+Eurosport? Qui tutti i dettagli

Olimpiadi Parigi 2024 in tv e streaming sulla Rai

Tante le ore di diretta (360) in tv in chiaro grazie alla Rai per la precisione su Rai 2 (15 ore al giorno) senza dimenticare lo streaming su Rai Play. Chi sogna di vedere le medaglie azzurre in diretta certamente avrà grandi soddisfazioni seguendo le gare sulla televisione di Stato, che nel suo palinsesto prevede anche trasmissioni di riepilogo e di approfondimento in diretta dagli studi di Parigi e da Casa Italia.

Olimpiadi Parigi 2024 su Dazn

Le Olimpiadi per gli abbonati di Dazn prevedono 700 ore di programmazione con un doppio menù generale grazie ad Eurosport 1 ed Eurosport 2 a cui vanno aggiunti 6 canali dedicati a singole discipline: golf, tennis e tennistavolo, ginnastica e tuffi, calcio, basket, sport da combattimento (boxe, judo, taekwondo). Senza dimenticare i contenuti on demand (highlights e focus)

Olimpiadi Parigi 2024 in tv e streaming su Sky

Sky proporrà le Olimpiadi di Parigi 2024 con oltre 1000 ore di diretta grazie a 10 canali Eurosport: oltre a Eurosport 1 ed Eurosport 2 si ce ne sono 8 nuovi interamente dedicati a Parigi 2024. Il tutto anche in streaming su SkyGo.

Olimpiadi Parigi 2024 su TimVision

Medaglie ed emozioni olimpiche da Parigi 2024 anche su TimVision con oltre 2000 ore live e on demand sui 14 canali Eurosport interamente dedicati all’evento di cui uno in4k. Si potranno vedere fino a quattro gare in contemporanea su App e sito TimVision, grazie alla funzionalità Multilive.