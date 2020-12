Pasta Garofalo e MammaPack, una tombola virtuale per gli italiani all'estero

In occasione di questo Natale diverso dagli altri per lo shock pandemico, Pasta Garofalo e MammaPack, piattaforma di e-commerce che migliora la vita degli italiani all’estero proponendo la spesa online dall’Italia al giusto prezzo, presentano Tombola 2020, la più grande tombola virtuale mai organizzata, dedicata a tutti coloro che quest’anno non potranno rientrare in Italia per le festività di fine anno.

E quale miglior modo di rispettare le tradizioni, anche a distanza, se non davanti ad un’allegra tombolata, magari dopo aver gustato un ottimo piatto di pasta Garofalo? Se poi ha anche lo scopo di offrire un aiuto concreto alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, il momento di convivialità diventa ancora più bello. Infatti, tutto il montepremi della tombolata virtuale sarà devoluto in beneficenza grazie alla partnership con SpesaSospesa.org, progetto di solidarietà circolare ideato e promosso da Comitato Lab00 Onlus. Inoltre, ogni vincitore avrà la possibilità di scegliere in quale zona d’Italia effettuare la donazione.

Partecipare è molto semplice: chi avrà acquistato su mammapack.com o su box.mammapack.com tra il primo novembre ed il 23 dicembre riceverà un link al quale registrarsi per partecipare all’estrazione di 200 partecipanti per la tombola. Ogni partecipante riceverà gratuitamente una cartella, il cui costo simbolico, pari a 5€, verrà devoluto, insieme al montepremi che consiste in più di 500kg di beni di prima necessità, a Spesa Sospesa.

L’evento sarà trasmesso il 27 dicembre in diretta online sui canali social di Pasta Garofalo, MammaPack e dei due presentatori d’eccezione: Serena Rossi, poliedrica artista amata da adulti e bambini, e Davide Devenuto, tra i fondatori del progetto Spesa Sospesa.

Pasta Garofalo Pasta Garofalo è una realtà imprenditoriale dalla storia ultra centenaria. Dopo una serie di riassetti, nel 1997 passa sotto il controllo della famiglia Menna, nel capitale sociale già dal 1952. Nel 2001 il Pastificio, che aveva concentrato il proprio business all’estero e nella produzione per conto terzi, decide di ripartire con la produzione di una linea a marchio Garofalo destinata anche all’Italia. Nel 2002 lancia la linea Garofalo e da allora cresce esponenzialmente in un contesto molto competitivo raggiungendo una posizione di leadership nel segmento della pasta premium, a livello nazionale e internazionale, e generando un vero fenomeno di affezione al brand grazie alla qualità del prodotto, valorizzata da un sapiente mix di marketing e politiche commerciali. Nel giugno del 2014 entra nel capitale sociale dell’azienda con una partecipazione del 52%, il Gruppo Ebro Foods (Ebro.Mc), multinazionale che opera nei settori del riso, della pasta e dei condimenti, quotato alla Borsa di Madrid. Il restante 48% è controllato dell’amministratore delegato Massimo Menna, alla guida dell’azienda.

MammaPack MammaPack è il più̀ grande supermercato online dedicato agli Italiani all’estero, un e- commerce che propone più di 10.000 prodotti di largo consumo tra alimentari, bevande, cura della casa e prodotti per l’infanzia. Il concetto di “Pacco della Mamma” in versione estera è stato ideato da Flavio Nappi e Romolo Ganzerli, cresciuti entrambi a Napoli e residenti all’estero rispettivamente da 12 e 6 anni a Parigi e Ginevra. MammaPack nasce dal desiderio di soddisfare l’esigenza quotidiana degli Italiani all’estero di godere di tutti i prodotti Italiani, pagandoli il giusto. Il servizio è accuratamente studiato per proporre la soluzione definitiva a coloro che vogliono rimanere legati ai sapori e alle emozioni dell’adolescenza. Tra i punti forti spiccano l’ampiezza della gamma, i prezzi concorrenziali e la cura dell’allestimento dei MammaPack che vengono consegnati in più di 20 Paesi Europei.

Serena Rossi Napoletana Doc e con la musica nel sangue, Serena è una poliedrica artista amata da adulti e bambini. Era proprio a Napoli per le riprese della serie tv “Mina Settembre” quando lo scorso marzo si è impegnata nel progetto di solidarietà spesasospesa.org

Davide Devenuto Noto al grande pubblico per il ruolo di Andrea Pergolesi in “Un posto al sole”, è il fondatore di SpesaSospesa.org, partner benefico del progetto.